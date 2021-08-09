Шахрай предложил создать музей имени Сергея Ковалева

«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалёва, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Всё это легко цифруется и будет жить в интернете», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».