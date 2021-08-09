Писатель Лихоносов умер от последствий COVID

"Мы никогда не придем в себя от этой утраты, Виктор Иванович всегда останется символом и примером того, что мы называем высшим образцом словесности", - заявила ТАСС председатель правления "Союза писателей Кубани" Светлана Макарова. Она уточнила, что, по предварительным данным, он умер от последствий коронавируса.