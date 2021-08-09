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Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Lenta.ruиещё 17
37 минут назад

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство выступает против принудительного вакцинирования студентов от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фальков отметил, что ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки являются недопустимыми. Он также подчеркнул, что в связи с неоднозначной трактовкой отдельных положений рекомендаций Министерства науки и высшего образования, которые ранее были направлены в вузы, ведомство проведет дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: ( ) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в опубликованном ведомстве документе.

Общество,Валерий Фальков,Минобрнауки,
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