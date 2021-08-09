Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство выступает против принудительного вакцинирования студентов от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фальков отметил, что ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки являются недопустимыми. Он также подчеркнул, что в связи с неоднозначной трактовкой отдельных положений рекомендаций Министерства науки и высшего образования, которые ранее были направлены в вузы, ведомство проведет дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками.