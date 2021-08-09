Россияне стали экономить на ритуальных услугах

Жители России, особенно в регионах, стараются экономить на дополнительных похоронных и мемориальных услугах. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В январе — июне 2021 года смертность в России выросла на 16%, а общая выручка ритуальных агентств — лишь на 9%. Эксперты отмечают, что если раньше россияне в среднем тратили 50 000 рублей на похороны, то теперь стараются не больше 30 000. А некоторые и вовсе выбирают кремацию из-за дешевизны услуги.

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В первой половине 2020 года россияне потратили на ритуальные услуги 34,07 млрд рулей, за тот же период 2021 года — 36,9 млрд, рост составил 9%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению со вторым полугодием 2020-го выручка уменьшилась на 1%. При этом смертность в России заметно увеличилась: в январе — июне 2021 года умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности тем, что россияне стали меньше тратить на похороны.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 000 рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 000 рублей», — отметил он.

Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах, добавил Болтунов. К примеру, памятник и ограду предпочитают ставить, когда улучшится финансовое положение.

В ГБУ «Ритуал», которое обслуживает кладбища Москвы, сообщили, что средний чек в столице не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве — на 18%.

В то же время вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин отметил, что клиенты стали чаще выбирать кремацию, которая стоит в среднем на 40% дешевле, чем традиционное захоронение. По его словам, в Петербурге кремируют уже более 70% усопших, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель существенно ниже — около 10%, поскольку не везде есть крематории, добавил эксперт.

При этом значительная часть рынка ритуальных услуг остается в серой зоне, отметили собеседники. По словам Болтунова, около 90% рынка находится в серой зоне с расчётами наличными. В ГБУ «Ритуал» считают, что более 70% доходов частных похоронных организаций не облагается налогами.

Таким образом, в реальности жители страны могли потратить на похороны почти в четыре раза больше, чем свидетельствуют данные официальной статистики — около 140 млрд рублей за шесть месяцев 2021 года.

Ранее «Секрет» рассказывал , что во время коронавирусных ограничений россияне усердно экономили почти на всём, чтобы впоследствии потратить накопленное на свой внешний вид. Расходы семей на одежду и обувь в начале 2021 года выросли в 2,5–3 раза.