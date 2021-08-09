Министерство науки и высшего образования России считает целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Это следует из рекомендаций подведомственным организациям, утвержденных заместителем министра Дмитрием Афанасьевым.

Кроме того, в министерстве рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС. Вузам рекомендовано установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов.

Из документа следует, что тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, ограничивать доступ в заведение не следует.

"Организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев", - говорится в рекомендациях.

В министерстве считают целесообразным для вузов организовать учет студентов, которые прошли вакцинации или планируют привиться, а также тех, кто болел за последние полгода.

Раздельные экзамены

Минобрнауки рекомендует вузам проводить экзамены для привившихся и не привившихся от ковида студентов раздельно.

"Проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций)", - говорится в документе.

Заселение в общежития

Вузам целесообразно при заселении студентов в общежитие требовать справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или медотводе, следует из рекомендаций.

"Организациям целесообразно внести в локальные нормативные правовые акты по вопросам предоставления жилых помещений в общежитиях, положения, касающиеся предоставления обучающимися (кроме лиц, не достигших 18 лет) при их заселении в общежития документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесенное в течение шести последних месяцев заболевание или противопоказания к вакцинации наряду с иными необходимыми документами", - говорится в документе.

Кроме того, министерство рекомендует предусмотреть и другие меры профилактики, в том числе ограничивая доступ посторонних в общежитие. Такие меры должны учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе.

Вакцинация иностранных студентов

Что касается вакцинации против ковида иностранных студентов, то вузам целесообразно организовать ее за свой счет, а также учитывать рекомендации, которые издаются органами здравоохранения и органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет, или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) - за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", - говорится в документе.