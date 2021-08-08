В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер американский комик Тревор Мур

ТАСС
22 минуты назад

Американский комик, актер и продюсер Тревор Мур, ставший известным благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами" (Walk the Prank) на телеканале Disney, умер на 42 году жизни. Об этом в субботу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Айми Карлсон.

Умер американский комик Тревор Мур
Фото: вконтактевконтакте

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира", - говорится в заявлении Карлсон, опубликованном менеджером актера.

По данным издания, его смерть наступила в пятницу в результате несчастного случая, подробности которого не приводятся.

Актерская карьера Мура отметилась комедийными сериалами "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), "Лучшая охрана" (Breaking in), а также фильмом "Мисс Март" (Miss March). Также он был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на канале Comedy Central.

Общество,Тревор Мур,The Hollywood Reporter,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители