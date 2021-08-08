Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании

Американка Вирджиния Джуфре, которая обвиняет Эндрю, принца Йоркского, младшего сына королевы Великобритании, в том, что он изнасиловал ее, может подать против него иск до 14 августа, сообщает Daily Mail.

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Джуфре (в девичестве Робертс) заявляет, что друг Эндрю, американский финансист Джеффри Эпштейн, который был признан педофилом и осужден, принудил ее заняться с британским принцем сексом в то время, когда она еще не была совершеннолетней.

Адвокат Джуфре, Дэвид Бойс заявил, что иск может состоять из обвинений в сексуальном насилии и нанесении физического и морального ущерба. По закону, Джуфре обязана подать иск до 14 августа, так как в 2019 году изменилось законодательство штата Нью-Йорк, в котором предположительно произошел акт изнасилования.

Ранее тюремные охранники Эпштейна признались в даче ложных показаний по самоубийству финансиста. В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного Эпштейном, который был его другом.