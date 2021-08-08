В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Обвинившая принца Эндрю в педофилии американка может подать против него иск до 14 августа

Газета.Ru
34 минуты назад

Американка Вирджиния Джуфре, которая обвиняет Эндрю, принца Йоркского, младшего сына королевы Великобритании, в том, что он изнасиловал ее, может подать против него иск до 14 августа, сообщает Daily Mail.

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании
Фото: ReutersReuters

Джуфре (в девичестве Робертс) заявляет, что друг Эндрю, американский финансист Джеффри Эпштейн, который был признан педофилом и осужден, принудил ее заняться с британским принцем сексом в то время, когда она еще не была совершеннолетней.

Адвокат Джуфре, Дэвид Бойс заявил, что иск может состоять из обвинений в сексуальном насилии и нанесении физического и морального ущерба. По закону, Джуфре обязана подать иск до 14 августа, так как в 2019 году изменилось законодательство штата Нью-Йорк, в котором предположительно произошел акт изнасилования.

Ранее тюремные охранники Эпштейна признались в даче ложных показаний по самоубийству финансиста. В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного Эпштейном, который был его другом.

На суде против американского финансиста одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.

Общество,Дэвид Бойс,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители