Россияне стали реже покупать пластиковые пакеты

Эксперты IT-компании «Такском» изучили статистику продаж пластиковых пакетов в российских магазинах в период с января 2020 года по июль 2021 года и обнаружили падение спроса, передаёт RT со ссылкой на исследование. Оказалось, что в РФ стали реже покупать подобные изделия. В документе говорится, что популярность пакетов стабильно падает продолжительное время, при этом аналитики заметили небольшой всплеск продаж лишь в декабре.

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На Новый год россияне закупаются в больших объёмах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни. Поэтому и продажи пакетов могли вырасти: не все приносят с собой в магазин собственных три, пять, десять пакетов и больше, — рассказал руководитель департамента развития бизнеса «Такском» Артём Меликджанян.

По информации предприятия, спрос на одноразовые пакеты в июле 2021-го упал на 19% по сравнению с июлем 2020-го. Кроме того, средняя стоимость одноразового пластикового пакета в розничных магазинах составляла 20 рублей, что на 26% больше, чем в 2020-м. При этом доля проданных пакетов от всех покупок в 2021-м составила 38%, что на 5% меньше показателей 2020-го. В ходе исследования специалисты изучили данные 30 млрд кассовых чеков.

Накануне российские отделение организации Greenpeace призвало власти РФ отказаться от намерения заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Письмо активисты отправили главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора.

По мнению представителей Greenpeace, вариант списка изделий из пластика, которым предлагается найти альтернативу, представленный Российским экологическим оператором (РЭО), не решит проблему мусора в России, а лишь усугубит её.