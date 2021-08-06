Вдова диссидента Гинзбурга скончалась в Париже

Правозащитница, филолог, вдова диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург скончалась в Париже в возрасте 83 лет, сообщает «Новая газета» со ссылкой на семью Гинзбург.

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Арина Гинзбург родилась в 1937 году в Москве. В 1959 году она окончила филологический факультет Московского государственного университета (МГУ), в 1960–1967 годах работала в МГУ на кафедре русского языка как иностранного.

В 1968 году Гинзбург участвовала в кампании против «Процесса четырех» — дела против Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Алексея Добровольского и Веры Лашковой. Фигуранты обвинялись в антисоветской пропаганде за составление и публикацию за границей сборника «Белая книга» о деле писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

В 1980 году вслед за мужем Арина Гинзбург уехала из СССР в Париж. Там Гинзбург работала заместителем главного редактора газеты «Русская мысль» и европейским корреспондентом радио «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).