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Вдова диссидента Гинзбурга скончалась в Париже

Вероника Полынина
41 минуту назад

Правозащитница, филолог, вдова диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург скончалась в Париже в возрасте 83 лет, сообщает «Новая газета» со ссылкой на семью Гинзбург.

Вдова диссидента Гинзбурга скончалась в Париже
Фото: соцсетисоцсети

Арина Гинзбург родилась в 1937 году в Москве. В 1959 году она окончила филологический факультет Московского государственного университета (МГУ), в 1960–1967 годах работала в МГУ на кафедре русского языка как иностранного.

В 1968 году Гинзбург участвовала в кампании против «Процесса четырех» — дела против Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Алексея Добровольского и Веры Лашковой. Фигуранты обвинялись в антисоветской пропаганде за составление и публикацию за границей сборника «Белая книга» о деле писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

В 1980 году вслед за мужем Арина Гинзбург уехала из СССР в Париж. Там Гинзбург работала заместителем главного редактора газеты «Русская мысль» и европейским корреспондентом радио «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Александр Гинзбург — журналист и издатель, участник правозащитного движения в СССР, член Московской Хельсинкской группы, составитель одного из первых сборников самиздата («Синтаксис»), член редколлегии журнала «Континент» в 1979—1990 годах. Во Франции руководил Русским культурным центром в Монжероне, затем, с середины 1980-х годов и до октября 1997 года работал в качестве обозревателя газеты «Русская мысль». Скончался на 66-м году жизни 19 июля 2002 года в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Общество,Алексей Добровольский,Александр Гинзбург,Андрей Синявский,Минюст РФ,МГУ,Голос Америки,Москва,
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