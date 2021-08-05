Познер назвал главное достижение Путина

Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о главных достижениях президента России Владимира Путина . Ответ, в котором телеведущий поразмышлял о политических успехах лидера страны, опубликован на сайте «Познер Online» .

Он подчеркнул, что хорошо помнит девяностые годы, и добавил, что тогда страна «просто разваливалась». По его словам, остальной мир не обращал внимания на Россию и ее интересы до того момента, пока нынешний президент не вернул контроль над ситуацией.