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Познер назвал главное достижение Путина

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о главных достижениях президента России Владимира Путина. Ответ, в котором телеведущий поразмышлял о политических успехах лидера страны, опубликован на сайте «Познер Online».

Познер назвал главное достижение Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что главное достижение Путина — это то, что он все-таки собрал Россию воедино», — отметил Познер.

Он подчеркнул, что хорошо помнит девяностые годы, и добавил, что тогда страна «просто разваливалась». По его словам, остальной мир не обращал внимания на Россию и ее интересы до того момента, пока нынешний президент не вернул контроль над ситуацией.

«Путин сумел изменить это положение. Сегодня игнорировать Россию никак нельзя. И мне кажется, что это его главное достижение», — заключил телеведущий.

Ранее Познер ответил на письмо женщины, которая раскритиковала его из-за «умалчивания» того, что происходит в России. Зрительница спросила, по какой причине Познер отказывается освещать проблемы страны.

Общество,Владимир Познер,Владимир Путин,
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