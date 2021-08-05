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Телевидение за пятилетку потеряло доверие трети россиян

Инфо 24
5 августа 2021

Телевидение продолжает оставаться достаточно авторитетным источником получения информации у значительной части россиян, хотя и постепенно уступает свои позиции интернету. Об этом говорится в отчёте «Левада-центра» (признанного властями РФ иностранным агентом) «Медиаландшафт-2021: использование и доверие».

Телевидение за 5 лет потеряло доверие трети россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, за последние пять лет доля россиян, предпочитающих узнавать новости по телевизору, снизилась с 90% до 62% — на пятки ему наступают интернет-источники и соцсети. Именно на последнюю пятилетку пришёлся активный рост интернет-аудитории (2015-2020 годы).

При этом в текущем году по сравнению с прошлым годом аналитики отметили снижение интенсивности потребления новостной информации, как в интернете, так и по телевидению. Так, доля тех, кто предпочитает смотреть новости ежедневно снизилась с 44% до 34%, а поклонников интернет-новостей — с 36% до 31%.

Как и ожидалось, в целом, популярность соцсетей за последние годы продолжает увеличиваться. В частности, среди лидеров визуального контента YouTube, который использует 37% россиян, Instagram — 34%, TikTok — 16%. Однако лидером по размеру аудитории остается «ВКонтакте» (44%). Примечательно, что рост аудитории за счёт молодёжи замедлился, тогда как активность набирают пользователи от 50 лет и старше.

Среди наиболее популярных мессенджеров: WhatsApp (используют 64% россиян), Viber (31%) и Telegram (21%).

Кроме того, с 2020 года выросла аудитория онлайн-сервисов, приложений, а также пользователей онлайн-банков и онлайн-магазинов и интернет-ритейлеров.

Общество,Телевидение,Авторитеты,Левада-центр,Россия,
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