Почти сантиметровый град выпал на Кубани

Град диаметром до 8 мм выпал в Лабинском районе Краснодарского края. Повреждений домовладений и соцобъектов не выявлено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В региональном Министерстве сельского хозяйства также добавили, что подсчет ущерба полям и сельскохозяйственным угодьям в настоящее время вычисляется.
"[Вечером] 4 августа в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО Лабинский район о том, что при прохождении грозового фронта в ст. Чамлыкской прошел дождь с градом диаметром до 0,8 см. Повреждений домовладений и социально значимых объектов не выявлено, обращений от граждан не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
В оперативном штабе региона добавили, что сильный град обошел населенный пункт, в станице Чамлыкская град был мелкий.