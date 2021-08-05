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Почти сантиметровый град выпал на Кубани

ТАСС
5 августа 2021

Град диаметром до 8 мм выпал в Лабинском районе Краснодарского края. Повреждений домовладений и соцобъектов не выявлено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В региональном Министерстве сельского хозяйства также добавили, что подсчет ущерба полям и сельскохозяйственным угодьям в настоящее время вычисляется.

Почти сантиметровый град выпал на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Вечером] 4 августа в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО Лабинский район о том, что при прохождении грозового фронта в ст. Чамлыкской прошел дождь с градом диаметром до 0,8 см. Повреждений домовладений и социально значимых объектов не выявлено, обращений от граждан не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В оперативном штабе региона добавили, что сильный град обошел населенный пункт, в станице Чамлыкская град был мелкий.

Общество,Новости Кубани,Минсельхоз,МЧС,Краснодарский Край,Лабинск,
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