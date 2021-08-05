Почти сантиметровый град выпал на Кубани

"[Вечером] 4 августа в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО Лабинский район о том, что при прохождении грозового фронта в ст. Чамлыкской прошел дождь с градом диаметром до 0,8 см. Повреждений домовладений и социально значимых объектов не выявлено, обращений от граждан не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.