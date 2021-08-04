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Умер режиссёр Александр Аравин

RT на русскомиещё 9
34 минуты назад

Российский режиссёр, актёр и сценарист Александр Аравин скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщили в российском Союзе кинематографистов.

Скончался режиссер Александр Аравин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 64-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на его счету около тридцати работ в кино в качестве сценариста и режиссёра.

Он является режиссёром таких телесериалов, как: «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Каменская 4», «Пираньи» и другие.

Ранее стало известно, что российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Общество,Александр Аравин,Владимир Меньшов,
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