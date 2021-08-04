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Отказавшегося везти россиянина с ДЦП из списка Forbes водителя уволили

Lenta.ru
24 минуты назад

Транспортная компания Санкт-Петербурга уволила водителя маршрутного такси, который отказался везти россиянина из списка Forbes с детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщил сам пострадавший, программист Иван Бакаидов на своей странице во «ВКонтакте».

Водителя уволили после отказа везти россиянина с ДЦП
Фото: InstagramInstagram

Бакаидов написал, что транспортная компания связалась с ним через мессенджер. Его заверили, что изучили все записи, связанные с инцидентом, а также допросили водителя. В итоге перед пострадавшим извинились, а водителя уволили. Пострадавшему также назначили встречу с директором компании «для личных извинений и обсуждения сотрудничества».

Ранее перед российским программистом извинились в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Там добавили, что поведение водителя недопустимо, особенно в отношении социально незащищенных групп населения.

Об инциденте стало известно 4 августа. Проехав около 500 метров, водитель маршрутки остановился на светофоре, открыл дверь и попросил Бакаидова выйти. Даже после того как загорелся зеленый свет, водитель настаивал на своем и отказывался ехать дальше. Тогда к нему подошел мужчина с заднего сиденья и спросил у водителя, зачем он «пристал к инвалиду», и в грубой форме попросил вернуться к работе.

Программист Иван Бакаидов включен в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.

Общество,Forbes,Санкт-Петербург,
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