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«Чем быстрее, тем лучше»: Рошаль высказался о вакцинации

News.ru
1 час назад

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, детский хирург, профессор Леонид Рошаль выступил в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе». Он призвал вакцинироваться как можно скорее и рассказал, что сам привился «Спутником V», пишет «ФедералПресс».

«Чем быстрее, тем лучше»: Рошаль о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доктор посоветовал вызывать врача на дом, если заболел ребёнок, и рассказал о том, что во многих странах возрастной порог для вакцинации снизили.

Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид — но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация — это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, — сообщил Рошаль.

Он также призвал улучшить ситуацию с системой здравоохранения: повысить финансирование и решить вопрос с кадрами. По мнению доктора, у каждого региона должны быть ресурсы, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь.

Ранее Рошаль поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 в связи с ростом числа заражений.

Общество,Леонид Рошаль,ФедералПресс,
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