20 млн пчел погибло в Красноярском крае

Следственный комитет устанавливает причину массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел. По данным правоохранителей, это может быть следствием нарушения правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Ранее сообщалось, что массовая гибель пчел из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в южных районах Башкирии.