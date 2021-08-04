Приговор Ефремову пересмотрят в сентябре

Второй кассационный суд в Москве 15 сентября пересмотрит приговор осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову, сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

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Муслимова сообщила, что «рассмотрение жалоб на приговор Ефремову назначено 15 сентября в 10.00», передает РИА «Новости».

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.