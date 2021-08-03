Не надо спекуляций: Проценко о происхождении коронавируса

Денис Проценко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что штаммы коронавирусной инфекции появились естественным путем.
«Думаю, что (штамм) естественный. Можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемий в человечестве», — сказал он.
Ранее главврач рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции, помогает блокировать мутацию вируса внутри организма, а также не утрачивает свою актуальность в борьбе с новыми штаммами.
До этого Проценко объяснил, почему у людей разный иммунный ответ после вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, у каждого человека свои особенности в организме. Он привел в пример своих родителей-ровесников: иммунный ответ у матери оказался сильнее, чем у отца.
«Но речь идет о том, что мы ж с вами не серийные машины Мерседес, да Популяция гетерогенная и, конечно, реакция одинаковой вообще на самом деле, если с иммунологами говорить об иммунитете, а ведь антитела, иммуноглобулины те же – это только верхушка иммунитета. Есть иммунитет клеточный – это гораздо более серьезная система, чтобы подходить к ней. У нас есть непростые технологии, тем не менее, в научном плане мы можем мониторировать и клеточный иммунитет и т.д. Но нужны какие-то универсальные решения и в основе этих универсальных решений, конечно, лежит пациент и необходимость его защитить от тяжелого течения», — сообщил эксперт