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Душил человека колготками во время программы: Александр Гордон объяснил свое неадекватное поведение на шоу «Мужское/Женское»

Popcake.tvиещё 2
7 минут назад

Александр Гордон уже семь лет ведет программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Некоторые его фразы становятся мемами, а за какие-то поступки его часто осуждают. Так, например, в одном из выпусков он позволил себе душить человека колготками.

Гордон объяснил свое неадекватное поведение на шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр стал новым героем шоу «Вдудь» и ответил на вопрос Юрия Дудя о том, считает ли он нормальным свой поступок.

«Это эпизод я помню. Данный подлец не препятствовал тому, чтобы его сожительница привязывала ребенка к кровати, потому что не могла за ним уследить. Так я ему тоже предложил побыть привязанным, хотел посмотреть, как он будет себя чувствовать», – заявил Гордон.

По словам Александра, в обычной жизни он не позволяет себе такого поведения и старается вести себя скромнее. В работе же Александр предпочитает просто переставать общаться, если какие-то ситуации возникают. Например, он некоторое время не контактирует с одной из руководительниц Первого канала.

Кроме того, Гордон уточнил, что однажды он поставил на место чиновника, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. По словам Александра, он мог бы сказать Жириновскому все, что думает о нем, если бы была такая необходимость.

Общество,Александр Гордон,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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