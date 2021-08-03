Гордон объяснил свое неадекватное поведение на шоу

Александр Гордон уже семь лет ведет программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Некоторые его фразы становятся мемами, а за какие-то поступки его часто осуждают. Так, например, в одном из выпусков он позволил себе душить человека колготками.

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Александр стал новым героем шоу «Вдудь» и ответил на вопрос Юрия Дудя о том, считает ли он нормальным свой поступок.

«Это эпизод я помню. Данный подлец не препятствовал тому, чтобы его сожительница привязывала ребенка к кровати, потому что не могла за ним уследить. Так я ему тоже предложил побыть привязанным, хотел посмотреть, как он будет себя чувствовать», – заявил Гордон.

По словам Александра, в обычной жизни он не позволяет себе такого поведения и старается вести себя скромнее. В работе же Александр предпочитает просто переставать общаться, если какие-то ситуации возникают. Например, он некоторое время не контактирует с одной из руководительниц Первого канала.