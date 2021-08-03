Ученые заявили о смертельной опасности COVID для подростков

Ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные, передает Daily Mail.

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Отмечается, что были проанализированы данные пациентов с коронавирусом и вакцинированных граждан от 12 до 17 лет. Выяснилось, что воспаление сердца после заражения вирусом встречалось в шесть раз чаще у непривитых мальчиков и в 21 раз чаще среди непривитых девочек.

По словам доктора Менделя Сингера, вакцинация снижает вероятность такого исхода болезни, воспаление сердца в некоторых случаях приводит к внезапной смерти.