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Ученые назвали смертельную опасность COVID-19 для подростков

Национальная Служба Новостейиещё 2
25 минут назад

Ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные, передает Daily Mail.

Ученые заявили о смертельной опасности COVID для подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что были проанализированы данные пациентов с коронавирусом и вакцинированных граждан от 12 до 17 лет. Выяснилось, что воспаление сердца после заражения вирусом встречалось в шесть раз чаще у непривитых мальчиков и в 21 раз чаще среди непривитых девочек.

По словам доктора Менделя Сингера, вакцинация снижает вероятность такого исхода болезни, воспаление сердца в некоторых случаях приводит к внезапной смерти.

Ранее стало известно, что в первые две недели после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в публикации журнала Lancet.

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