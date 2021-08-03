Историк назвал новую причину смерти Элвиса Пресли

Стала известная новая причина легендарного американского певца Элвиса Пресли. Его считают королём рок-н-ролла. Версию выдвинул историк Салли Хедел в своей книге «Элвис: рождённый умереть молодым».

Публицист считает, что музыкант скончался не на фоне проблем с алкоголем и наркотиками, а из-за генетических заболеваний. В его труде говорится, что бабушка и дедушка звезды приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, а трое родственников артиста по линии матери ушли из жизни в раннем возрасте. Матери шоумена не стало в 46 лет.

Писатель подчеркнул, что Пресли страдал от девяти недугов, связанных с разными системами в организме, причём пять из них оказались врождёнными. По словам Хедел, новые данные способны изменить представление о певце, считавшимся «рок-н-ролльным парнем, умершим в своей ванной из-за приёма слишком большого количества таблеток».

Автор предположил, что на самом деле исполнитель хотел скрыть свои многочисленные проблемы со здоровьем: бессонницу, иммунодефицит, заболевание толстой кишки и дефицит альфа-1-антитрипсина, приводящий к поражению лёгких и печени.

Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Настоящей причиной смерти часто называют злоупотребление транквилизаторами и наркотическими веществами. Вокалист попал в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число пластинок, ставших хитами, — 97.