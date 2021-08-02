Сын Анатолия Рудакова назвал причину смерти артиста

Сын заслуженного артиста России Анатолия Рудакова назвал причину смерти отца. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Папа умер от остановки сердца», - сказал сын Рудакова.

Ранее Ирина Павлова, которая была коллегой Рудакова по работе на «Ленфильме» написала в своей Instagram аккаунте о том, что артист болел коронавирусной инфекцией и скончался на 72-м году жизни.

Анатолий Рудаков родился 24 июня 1950 года в Белоруссии Витебской области, в деревне Ситно. После окончания ЛГИТМИК в 1975-м году стал актером киностудии «Ленфильм». Самый активный пик карьеры артиста пришелся на 1970-1980-е годы. Он снимался в таких фильма, как «Объяснение в любви», «Государственная граница», «Найти и обезвредить», «Макар-следопыт», «Жизнь Клима Самгина», «Шерлок Холмс», «В поисках капитана Гранта», «Окно в Париж», «Елки 2014».