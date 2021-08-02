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Вера Алентова выйдет на сцену 11 и 12 августа впервые после перенесенного COVID-19

ТАССиещё 1
29 минут назад

Народная артистка России Вера Алентова, перенесшая COVID-19, сыграет в спектаклях 11 и 12 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе театра.

Алентова выйдет на сцену впервые после перенесенного COVID-19
Фото: ТАССТАСС

"10, 11 и 12 августа Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сыграет первые спектакли 72-го сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона (спектакль "Заповедник" и спектакль "Ложные признания"), а также комедию "Семейка Краузе", - отметили в театре.

Спектакль "Семейка Краузе" с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. Это комедия современного российского драматурга Александра Коровкина, режиссер спектакля - Надежда Аракчеева. А 12 августа пройдет спектакль "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева, главные роли исполняют Виктория Исакова, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк. Постановка создана по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво.

Алентова была госпитализирована в конце июня одновременно со своим супругом - режиссером Владимиром Меньшовым, который умер от последствий коронавирусной инфекции 5 июля.

Актриса Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Алентова также широко известна как киноактриса. Она сыграла в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.

Общество,Надежда Аракчеева,Андрей Заводюк,Василий Марков,Александр Коровкин,Борис Дьяченко,Евгений Писарев,Вера Алентова,Виктория Исакова,Владимир Меньшов,ИТАР-ТАСС,Россия,
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