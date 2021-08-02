Алентова выйдет на сцену впервые после перенесенного COVID-19

Народная артистка России Вера Алентова, перенесшая COVID-19, сыграет в спектаклях 11 и 12 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе театра.

Фото: ТАСС ТАСС

"10, 11 и 12 августа Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сыграет первые спектакли 72-го сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона (спектакль "Заповедник" и спектакль "Ложные признания"), а также комедию "Семейка Краузе", - отметили в театре.

Спектакль "Семейка Краузе" с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. Это комедия современного российского драматурга Александра Коровкина, режиссер спектакля - Надежда Аракчеева. А 12 августа пройдет спектакль "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева, главные роли исполняют Виктория Исакова, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк. Постановка создана по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво.

Алентова была госпитализирована в конце июня одновременно со своим супругом - режиссером Владимиром Меньшовым, который умер от последствий коронавирусной инфекции 5 июля.