Пока вы спали: Россияне рвутся в Турцию

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Фото: Рамблер Рамблер

Россияне рвутся в Турцию

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Лесные пожары не повлияли на желание россиян отдохнуть в Турции. По последним данным, спрос на туры увеличился на 15%. Об этом «Известиям» заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным участников рынка, рост спроса на отдых в Турции связан с высоким сезоном, невозможностью отказаться от тура без потери денег и стабилизацией ситуации с лесными пожарами, которые не затронули туристическую отрасль страны.

Россияне теряют деньги в финансовых пирамидах

В Казани арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Руководство компании обещало клиентам доходность до 25% в месяц и привлекло более 70 млн рублей, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты посоветовали россиянам для того, чтобы не попасть в финансовую пирамиду, не верить обещаниям высоких доходов и агрессивной рекламе, а перед тем, как вкладывать деньги, запросить у менеджеров лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России.

В России могут появиться 20 новых федеральных проектов

Власти России запускают новый раунд корректировок госпрограмм, планируется добавить в них 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом со ссылкой на предложения Минэкономразвития пишут «Известия».

Так, в рамках госпрограмм планируется создать 15 новых федеральных проектов, в том числе «Санитарный щит страны», «Россия — привлекательная для работы и учебы страна», «Мой частный дом», «Низкоуглеродное развитие», «Беспилотные логистические коридоры» и «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК». Также ожидается внесение ряда изменений в уже существующие национальные проекты. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, совокупная стоимость предложений составит 4,6 трлн рублей.

На Балканах назревает новая война

Политический кризис в Боснии и Герцеговине и заявление Республики Сербской о готовности выйти из состава страны могут привести к новой войне на Балканах, пишет «Взгляд».

По данным издания, обострение ситуации спровоцировало принятие закона, по которым за героизацию военных преступников и отрицание геноцида в Сребренице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

Российская промышленность боится роста цен на сырье и материалы

Опросы Института Гайдара свидетельствуют о том, что самым серьезным негативным последствием пандемии коронавируса промышленные предприятия сейчас считают увеличение цен на сырье и материалы. Об этом пишет «Коммерсант».