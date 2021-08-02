Пока вы спали: Россияне рвутся в Турцию

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Лесные пожары не повлияли на желание россиян отдохнуть в Турции. По последним данным, спрос на туры увеличился на 15%. Об этом «Известиям» заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным участников рынка, рост спроса на отдых в Турции связан с высоким сезоном, невозможностью отказаться от тура без потери денег и стабилизацией ситуации с лесными пожарами, которые не затронули туристическую отрасль страны.
В Казани арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Руководство компании обещало клиентам доходность до 25% в месяц и привлекло более 70 млн рублей, пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты посоветовали россиянам для того, чтобы не попасть в финансовую пирамиду, не верить обещаниям высоких доходов и агрессивной рекламе, а перед тем, как вкладывать деньги, запросить у менеджеров лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России.
Власти России запускают новый раунд корректировок госпрограмм, планируется добавить в них 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом со ссылкой на предложения Минэкономразвития пишут «Известия».
Так, в рамках госпрограмм планируется создать 15 новых федеральных проектов, в том числе «Санитарный щит страны», «Россия — привлекательная для работы и учебы страна», «Мой частный дом», «Низкоуглеродное развитие», «Беспилотные логистические коридоры» и «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК». Также ожидается внесение ряда изменений в уже существующие национальные проекты. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, совокупная стоимость предложений составит 4,6 трлн рублей.
Политический кризис в Боснии и Герцеговине и заявление Республики Сербской о готовности выйти из состава страны могут привести к новой войне на Балканах, пишет «Взгляд».
По данным издания, обострение ситуации спровоцировало принятие закона, по которым за героизацию военных преступников и отрицание геноцида в Сребренице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
Опросы Института Гайдара свидетельствуют о том, что самым серьезным негативным последствием пандемии коронавируса промышленные предприятия сейчас считают увеличение цен на сырье и материалы. Об этом пишет «Коммерсант».
В начале кризиса предприятия прогнозировали, что самой большой проблемой для промышленности окажется снижение спроса, однако по мере прохождения пандемии этот показатель снизился с 70 до 40% опрошенных. При этом промышленность продолжает опасаться проблем с логистикой и падения доходов.