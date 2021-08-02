Минимум за 17 лет: ВЦИОМ оценил политактивность россиян

Желание россиян участвовать в выборах в сегодня находится на минимуме за последние 17 лет. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведенный накануне выборов в Госдуму, пишет РБК со ссылкой на исследование центра.

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По результатам исследования, о готовности участвовать в выборах заявили только 22% опрошенных жителей России (1600 человек старше 18 лет – ред.). Для сравнения, в 2004 году этот показатель был на уровне 55%, но с той поры регулярно снижался: уже в 2006 году он составлял 32%, а в 2011 году – 27%.

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Основной причиной нежелания участвовать в политической и общественной жизни россияне называют нехватку времени – так ответили 28% участников опроса. Еще 20% считают, что политикой должны заниматься специально обученные люди, а 19% заявили, что просто доверяют президенту. 16% граждан уверены в бессмысленности их участия в политической жизни государства: от их голоса ничего не изменится, уверены они.

При этом, как отмечается в исследовании, за последние 17 лет в два раза, с 4% до 8%, выросла доля россиян, принимавших участие в коллективных обращениях и петициях. Более чем в два раза, с 9% до 20% увеличилось число граждан, участвующих в сборах средств или вещей для социально необеспеченных категорий населения. А число людей, участвующих в домовых комитетах и местном самоуправлении, за последние десять лет выросло в три раза.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экспертов, в этом году явка крымских и севастопольских избирателей на выборы в Госдуму будет находиться в пределах "региональной нормы": при снижении электоральной активности в целом явку в 50% могут обеспечить выборы, длящиеся несколько дней. Лишились крымские кандидаты и фактора крымского консенсуса, который еще учитывался на предыдущих выборах.