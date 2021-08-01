В Госдуме опровергли разрешение на добычу в РФ краснокнижных животных

Главный эколог Госдумы опроверг новость о разрешении на добычу в России животных из Красной книги. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сегодня ТАСС сообщил, что 1 августа вступили в силу новые законы, разрешающие добычу краснокнижных животных в исключительных случаях.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что информацию исказили журналисты. В новой версии закона нет слова «добыча». Речь идёт об обороте животных для спасения их популяции, пояснил депутат.

«Там есть строчка про оборот краснокнижных животных... Это разрешает сделать сегодня закон. Это совсем не про охоту», - сказал Бурматов.

Он пояснил, что оборот – это изъятие животных из естественной среды, когда им грозит исчезновение. Зверей помещают в условия, приближённые к природе, чтобы восстановить популяцию исчезающего вида. Позднее их возвращают в места обитания.

Подобный эксперимент был проведён с дальневосточными тиграми. Их поместили в условия, близкие к естественным, а когда популяция размножилась, тигров вернули на волю. Этот способ спасения краснокнижных животных был признан успешным мировым сообществом.

Бурматов напомнил, что охота на краснокнижных животных является тяжёлым уголовным преступлением. За него предусмотрено семь лет лишения свободы. По его словам, подобная охота в России просто невозможна.

«Как вы себе это представляете? Что председатель правительства подписывает какому-то браконьеру разрешение на убийство снежного барса? Росприроднадзор разрешит? Понятно, что это бред», сказал Бурматов.