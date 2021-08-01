Онколог объяснил, какие родинки могут указывать на рак

Российский онколог Андрей Пылев рассказал, как выявлять родинки, грозящие раком. В эфире радиостанции «Говорит Москва» медик предупредил, что невусы могут перерождаться в меланому.

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«Людям с большим количеством родинок нужно за ними следить и обращать внимание, прежде всего, на малейшие изменения», - предупредил Пылев.

По его словам, следует контролировать размер, увеличение формы, изменение цвета, появление мокнущих участков, выпадение волос, появление зуда. О возможных проблемах может сигнализировать и общее состояние кожи: появление язв, локальных покраснений и шелушащихся участков.

Наибольшую опасность представляет родинка, которая длительное время подвергается травмам. Например, если она находится в области шеи и талии, ее могут натирать воротник и ремень. Подобную родинку онколог посоветовал удалить.