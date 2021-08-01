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Умер Игорь Богданов, снявший в "Зоне особого внимания"

Российская Газета
17 минут назад

Советский, российский кинооператор и сценарист Игорь Валентинович Богданов скончался 27 июля. Информация об этом появилась на портале Кино-Театр.ру.

Умер кинооператор Игорь Богданов
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Игорь Богданов родился 11 февраля 1937 года. Свой первый фильм, социальную драму по Шолохову с Иваном Лапиковым "Непрошенная любовь", снял в 1964-м.

Далее была работа над сатирическим киножурналом "Фитиль", драма с Ниной Дробышевой "Про чудеса человеческие", "Кура неукротимая" на "Азербайджанфильм", мелодрама с Мягковым "Нежданный гость", драма с Белявским "Когда дрожит земля", легендарный боевик "В зоне особого внимания", известные ленты "Срочно Секретно Губчека", "Сувенир для прокурора" и "22 июня, ровно в 4 часа " Бориса Галкина.

Общество,Нина Дробышева,Игорь Богданов,Борис Галкин,Иван Лапиков,Кино-Театр.Ру,
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