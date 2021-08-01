Жириновский устроил перепалку с коммунистами из-за пенсий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от активистов КПРФ встать перед ним на колени из-за советских пенсий. Инцидент произошел на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Поводом для перепалки стали слова о том, что «пенсии были введены только в СССР», передаёт ТАСС.
Дискуссия началась с того, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике размер нынешних пенсий. Это не понравилось Жириновскому.
«А при советской власти сколько получали? Моя мать 50 рублей получала», - заяви он.
В этот момент кто-то из активистов КПРФ выкрикнул из зала, что «именно Советский союз ввел пенсии». Жириновский возмутился и разразился упреками.
«Я жил при советской власти! Ты жил тогда хоть один день? Ни паспортов не было, ни стипендии не было. Чего ты врешь? Иди сюда, иди сюда и встань на колени передо мной! Подлец и негодяй!» - потребовал Жириновский.
Он пригрозил «вызвать конвой и арестовать всех к чертовой матери».
Спор из-за пенсий также возник между Геннадием Зюгановым и главой думской фракции «Единой России» Сергеем Неверовым.
«20 лет у власти не хотите накормить страну», - заявил лидер КПРФ.
«Да вы 75 лет были у власти и ничего не сделали!» - ответил Неверов.
Форум «Территория смыслов» проходит в Подмосковье. Его организовали Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики»