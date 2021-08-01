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Врач назвал продукты-убийцы поджелудочной железы

Ювелина Бернст
1 час назад

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, убивающих поджелудочную железу, пишет "Российская газета".

Врач назвал продукты-убийцы поджелудочной железы
Фото: Fotolia / AllianceFotolia / Alliance

Специалист рассказала, что употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к избыточному накоплению жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы.

Павлова объяснила, что в жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Эндокринолог также рекомендовала есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов. Такие интервалы будут способствовать оптимальному уровню питательных веществ в организме и препятствовать накоплению жировых запасов.

До этого Павлова рассказала, что ягоды провоцируют накопление жира, несмотря на низкую калорийность. Чтобы этого избежать доктор посоветовала не злоупотреблять ягодами (не больше горсти в день) и не есть их на голодный желудок.

Общество,"Российская газета",
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