Врач назвал продукты-убийцы поджелудочной железы

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, убивающих поджелудочную железу, пишет "Российская газета".

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Специалист рассказала, что употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к избыточному накоплению жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы.

Павлова объяснила, что в жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Эндокринолог также рекомендовала есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов. Такие интервалы будут способствовать оптимальному уровню питательных веществ в организме и препятствовать накоплению жировых запасов.