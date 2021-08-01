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В Краснодарском крае начали действовать новые правила заселения в отель

Газета.Ru
53 минуты назад

В Краснодарском крае с 1 августа начали действовать новые правила для заселения в отели на фоне ситуации с коронавирусом.

На Кубани начали действовать новые правила заселения в отель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, при заселении будут требовать справку о перенесенном заболевании в последние полгода, или сертификат о вакцинации, или справку о получении первого компонента вакцины, или документ о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. При этом вакцинироваться можно прямо на отдыхе в течение трех дней после заселения.

Детям вышеперечисленные документы не требуются, однако подросткам от 15 до 18 лет нужен «свежий» отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

Режим повышенной готовности сохраняется в Краснодарском крае до 1 октября.

Ранее сообщалось, что в Сочи будут штрафовать туристов, не сделавших прививку от коронавируса.

Общество,Краснодарский Край,
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