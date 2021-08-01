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В России разрешили охоту на животных из Красной книги

Газета.Ruиещё 2
8 часов назад

В России, в исключительных случаях, разрешили охоту на животных, занесенных в Красную книгу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии. Изменения были внесены в два закона - "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно изменениям, охота на краснокнижных животных разрешается для сохранения других объектов животного мира, также занесенных в Красную книгу. "Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира", - указано в сообщении. Кроме того, охота на краснокнижных животных будет восстановлена для регулирования численности, защиты населения и охраны его здоровья, а также предотвращения распространения массовых заболеваний. Ранее аист-беглец "сдался" полицейским района Сокольники.

В России разрешили добычу краснокнижных животных
Фото: ТАССТАСС
Общество,Минприроды,ИТАР-ТАСС,Россия,
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