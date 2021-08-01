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Датский ютубер сорвался со скалы снимая видео для своего канала

Газета.Ru
57 минут назад

Ютубер из Дании, 22-летний Альберт Дирлунд, сорвался со скалы в Итальянских Альпах, снимая видео для своего канала, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на мать блогера. Инцидент произошел в среду, 28 июля. Альберт Дирлунд упал со склона горы Сечеда в Валь-Гардене, с высоты 200 метров, в районе Форселла Пана в Италии.

Датский ютубер сорвался со скалы во время съемки
Фото: InstagramInstagram

"Мы в большом горе, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали", - рассказала мать блогера.

Спасательная операция была осложнена из-за погодных условий, на место падения Дирлунда был направлен вертолет. У Дирлунда было более 224 000 подписчиков в Instagram и 170 000 подписчиков на YouTube. На видео на его канале подписчики пишут соболезнования родным и друзьям Дирлунда.

Ранее российский актер Александр Домогаров рассказал, как едва не погиб на съемках фильма про запорожских казаков.

Общество,Александр Домогаров,Дания,
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