Власти Петербурга пригрозили отключить фонтаны в День ВДВ

Власти Санкт-Петербурга пригрозили отключить фонтаны в День ВДВ, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала» города.

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По его словам, 2 августа аварийные бригады «Водоканала» будут объезжать крупные фонтаны. И если люди не будут реагировать на просьбы не купаться, специалисты отключат воду.

Из-за коронавируса официальных мероприятий в день десантников в Петербурге не будет. Но люди могут собираться в любых местах и делать любые законные вещи, никаких ограничений в этом смысле нет, сказал пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Кирилл Закревский.