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Депутат Госдумы призвал защитить российских туристов в Турции

Ювелина Бернст
50 минут назад

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил решение России направить в Турцию авиацию для тушения пожаров при том, что лесные пожары наблюдаются в Якутии. Об этом сообщает «Подъем».

Депутат Госдумы призвал защитить российских туристов в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат заявил, что нужно защитить российских туристов, которые сейчас отдыхают в этой стране.

«Понятно, что у нас сейчас те, кто борются с пожарами в Якутии, Карелии, других регионах, действительно работают на пределе своих возможностей, но в Турции сейчас большое количество наших граждан, - сказал Бурматов.

Это не только благородный жест с точки зрения политики, это жест прагматичный «с точки зрения спасения наших людей», добавил депутат.

«Вы что, хотите, чтобы там кто-то из наших граждан погиб?», - заключил он.

В Турции на нескольких всемирно известных курортах на юге страны бушуют лесные пожары. Горят Мармарис, Бургас и Анталья. Популярной, но неподтвержденной версией причины воспламенения лесов считается поджог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия территории, пострадавшие от лесных пожаров.

Несмотря на бедственную обстановку в Турции, новые группы туристов из России прилетают в заполненных самолетах. Те, кого пожары застигли во время отдыха, не планируют возвращаться на родину раньше времени.

Общество,Владимир Бурматов,Реджеп Эрдоган,Госдума,Республика Саха (Якутия),Россия,Турция,
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