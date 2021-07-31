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Россиян предупредили о смертельной опасности «солнечных татуировок»

Майк Габриелян
32 минуты назад

Российский врач-дерматолог Станислав Арканников заявил, что популярные «солнечные татуировки» смертельно опасны. Они могут вызвать ожоги и онкологические заболевания, ведущие к летальному исходу.

Россиян предупредили о смертельной опасности «солнечных татуировок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью радио Sputnik Арканников отметил, что стремление загореть – бич современного общества. Люди не понимают, что за последние 50 лет солнечная активность значительно увеличилась и любителям загара угрожает рак кожи – меланома.

«Сейчас нужно загорать с умом. И тем более не следовать всяким сомнительным трендам вроде «солнечных татуировок», - сказал эксперт.

По его словам, если загару подвергнется участок кожи с обычной родинкой, она может переродиться в злокачественное новообразование.

Главную опасность представляет то, что кожу «сжигают» в самые опасные часы солнечной активности - с 10:00 до 16:00. Причем процедуру «солнечного татуажа» делают несколько суток, и это увеличивает риск рака. Врачи говорят, что безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера.

Сейчас в соцсетях стали модны фото с так называемыми солнечными татуировками. Картинки на коже делают с помощью трафарета или солнцезащитного крема.

Общество,ИА Sputnik,
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