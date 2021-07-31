В России собрались ввести сертификаты на еду

В Госдуму повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов в России. Об этом заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует издание URA.RU.

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«Необходимо вернуться к программе продовольственных сертификатов Мы считаем, что это хорошая, действенная мера, которая должна быть зафиксирована на федеральном уровне», - сказал Нилов.

ЛДПР предлагает выдавать сертификат гражданам, среднедушевой доход которых не выше регионального прожиточного минимума. Сумма сертификата должна составлять 25% от этого показателя. Сертификаты будут выдавать адресно, с их помощью нуждающиеся смогут приобрести необходимые продукты питания.