В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России собрались ввести сертификаты на еду

Майк Габриелян
1 час назад

В Госдуму повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов в России. Об этом заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует издание URA.RU.

В России собрались ввести сертификаты на еду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимо вернуться к программе продовольственных сертификатов Мы считаем, что это хорошая, действенная мера, которая должна быть зафиксирована на федеральном уровне», - сказал Нилов.

ЛДПР предлагает выдавать сертификат гражданам, среднедушевой доход которых не выше регионального прожиточного минимума. Сумма сертификата должна составлять 25% от этого показателя. Сертификаты будут выдавать адресно, с их помощью нуждающиеся смогут приобрести необходимые продукты питания.

Парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже давал поручение о сертификатах, и ЛДПР подготовила соответствующий законопроект. Однако правительство указало, что в документе не хватает обоснования ключевых параметров. Счетная палата также раскритиковала первый вариант, отметив, что он носит декларативный характер. В итоге в начале июня Госдума отклонила проект ЛДПР о продовольственных сертификатах.

Общество,Ярослав Нилов,Владимир Путин,ЛДПР,Счетная палата,Госдума,РИА Ura.ru,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители