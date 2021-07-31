В России собрались ввести сертификаты на еду

В Госдуму повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов в России. Об этом заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует издание URA.RU.
«Необходимо вернуться к программе продовольственных сертификатов Мы считаем, что это хорошая, действенная мера, которая должна быть зафиксирована на федеральном уровне», - сказал Нилов.
ЛДПР предлагает выдавать сертификат гражданам, среднедушевой доход которых не выше регионального прожиточного минимума. Сумма сертификата должна составлять 25% от этого показателя. Сертификаты будут выдавать адресно, с их помощью нуждающиеся смогут приобрести необходимые продукты питания.
Парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже давал поручение о сертификатах, и ЛДПР подготовила соответствующий законопроект. Однако правительство указало, что в документе не хватает обоснования ключевых параметров. Счетная палата также раскритиковала первый вариант, отметив, что он носит декларативный характер. В итоге в начале июня Госдума отклонила проект ЛДПР о продовольственных сертификатах.