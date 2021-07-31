Покупателей поддельных сертификатов о вакцинации начали шантажировать

В России мошенники начали шантажировать покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

Гражданам пишут, будто полиция арестовала врача, продавшего им поддельный сертификат. Мошенники требуют 50 тысяч рублей за удаление переписки из почты врача. Отказавшимся платить грозят уголовным преследованием. Эксперты говорят, что базы покупателей злоумышленникам передают продавцы фальшивых сертификатов. Сейчас наблюдается всплеск подобных случаев.

Гендиректор компании Infosecurity a Softline Кирилл Солодовников отметил, что это «чистой воды блеф», но люди, купив поддельный сертификат, знают, что нарушили закон и боятся наказания.

Более того, мошенники нее отстанут, если жертва заплатит «выкуп». Они будут требовать денег и в дальнейшем.

Аналогичная схема мошенничества касалась выдачи пропусков во время карантина в 2020 году, добавил главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.