Проценко развеял популярный миф о вакцинации

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Проценко: тезисы о заражении коронавирусом из-за вакцинации противоречат законам логики

ТАССиещё 12
41 минуту назад

Утверждения "антипрививочников" о заражении коронавирусной инфекцией из-за вакцинации противоречат законам логики. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью РБК в субботу.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция "антиваксеров", иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", - сказал Проценко изданию.

Главный врач больницы в Коммунарке добавил, что после первой прививки многие уже чувствуют себя защищенными от коронавирусной инфекции, хотя иммунитет еще не сформировался. Вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента, сказал врач.

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Проценко также считает спекуляцией разговоры о лишении нежелающих вакцинироваться прав. "Окей, ты "антиваксер", ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, - вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?", - рассказал он РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что пиковый уровень заболеваемости коронавирусом в столице уже пройден. По последним данным, озвученным им 20 июля, число привившихся от коронавируса в Москве превысило 4 млн, оба компонента вакцины получили 2,2 млн человек.

Общество,Денис Проценко,Сергей Собянин,РБК,
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