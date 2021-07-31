Проценко развеял популярный миф о вакцинации

Проценко также считает спекуляцией разговоры о лишении нежелающих вакцинироваться прав. "Окей, ты "антиваксер", ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, - вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?", - рассказал он РБК.