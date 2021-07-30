Россияне отказались досрочно покидать Турцию

«Пока эвакуация российских туристов из Турции не планируется. Генеральное консульство РФ в Турции сообщало, что ни один гражданин России не пострадал. Погибли четверо турецких граждан, около 200 человек пострадали. Более того, по сегодняшней информации, эти пожары локализуются. Так что эвакуация не планируется», - заявил Барзыкин ФАН.