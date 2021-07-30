Россияне отказались досрочно покидать Турцию

Эвакуация российских граждан из Турции не планируется, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Пока эвакуация российских туристов из Турции не планируется. Генеральное консульство РФ в Турции сообщало, что ни один гражданин России не пострадал. Погибли четверо турецких граждан, около 200 человек пострадали. Более того, по сегодняшней информации, эти пожары локализуются. Так что эвакуация не планируется», - заявил Барзыкин ФАН.
Он отметил, что Ростуризм рекомендовал туроператорам «лояльно» отнестись к россиянам, которые захотят отказаться от планируемой в ближайшее время поездке в Турцию. Однако, по словам вице-президента РСТ, «пока таковых нет». Также не поступало запросов на возвращение с турецких курортов.
Ранее генконсульство России в Анталье призвало российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к эвакуации.
30 июля власти Турции сообщили, что в настоящее время продолжаются 20 пожаров в шести провинциях, к их тушению привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных. От пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 эвакуировано.