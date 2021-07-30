Басилашвили предложил недовольным спектаклем с Ахеджаковой подать в суд

Народный артист СССР Олег Басилашвили предложил зрителям, не довольным спектаклем «Первый хлеб», не ходить в театр или обратиться в суд, чтобы тот доказал, что в постановке действительно содержится оскорбление ветеранов.
«Вот тебе не нравится — так не ходи. Если вы считаете, что выступления артистов или писателей задевают ваше самолюбие и оскорбляют вас и сидящих рядом с вами близких людей, можете обратиться в суд», - заявил он в комментарии News.ru.
Басилашвили призвал не допускать запретов, чтобы не повторять ситуации, которая существовала в культуре и искусстве во времена Советского Союза.
«Давайте запретим!» — вот этого не должно быть. Суд разберется, привлекут специалистов, зрителей. На этом процессе может выясниться истина. Если виновата Ахеджакова, ее заставят платить штраф», - добавил Басилашвили.
Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», увидев в нем оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку постановки.
По мнению актрисы Лии Ахеджаковой, в чьем монологе усмотрели оскорбление ветеранов, скандал с обвинениями в адрес театра устроили противники назначения Виктора Рыжакова главным режиссером «Современника».