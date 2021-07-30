"Мозговой туман": В ВОЗ перечислили главные симптомы затяжного COVID-19

«Нет такого, что у тебя какой-то скол когнитивных способностей, где все вместе находится и мы можем как-то едино это измерить. Конечно, нет. Мы говорим про какие-то конкретные конструкты, как правило: это интеллект, память, внимание. И все эти вещи действительно очень сложно измеряемы, потому что, что такое интеллект — не очень понятно. И если наша выборка, допустим, десять человек, то действительно высокие шансы, что мы не сможем просто эти выводы распространить на всю популяцию. О плюс-минус надежности мы можем говорить на очень высоких, очень больших выборках, в которые входит 1000 человек, и в этот момент мы в целом как будто бы нивелируем вот эти индивидуальные различия. Но даже если на уровне тех девяти месяцев, о которых идет речь в статье, не удалось найти каких-то изменений, какое-то восстановление возможно на более широком временном промежутке, потому что нейрогенез — процесс образования новых нейронных клеток мозга — происходит в течение всей жизни, и кажется, что нужно подождать побольше времени и посмотреть».