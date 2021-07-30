"Мозговой туман": В ВОЗ перечислили главные симптомы затяжного COVID-19

Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжной коронавирусной инфекции, рассказала представитель ВОЗ Джанет Диас. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или <...> затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют «мозговым туманом», а также усталость. Это три наиболее распространенных», — сказала она.
По словам представителя ВОЗ, данные симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. Также она отметила, что пациентами с постковидным синдромом нужна помощь специалистов по реабилитации, психологов и соцработников.
«Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение», — добавила Диас.
На выходных о когнитивных последствиях перенесенной инфекции на страницах заявила международная группа ученых, чье исследование опубликовал журнал The Lancet. Как чувствуют себя переболевшие и как предотвратить снижение уровня интеллекта?
Brain fog, или «мозговой туман» — так в западных СМИ называют совокупность когнитивных симптомов, которые у некоторых переболевших сохраняются как минимум на несколько месяцев после болезни. Один из случаев описан в блоге Гарвардской медицинской школы: пациент перенес инфекцию еще весной прошлого года, все долгосрочные последствия уже прошли, а определенные «когнитивные затруднения» остались спустя год после выздоровления. Свои истории рассказали Businness FM трое россиян.
Москвич Илья переболел легко и когнитивных расстройств не ощутил:
«У меня ничего подобного не было. Из симптомов была только потеря обоняния и частично потеря вкуса. Мои родители болели, и у них частично была какая-то усталость, то есть не то чтобы сильно, но непродуктивная какая-то жизнь была несколько дней».
Москвичка Екатерина после болезни стала замечать у себя утомляемость и проблемы с письмом:
«После болезни однозначно было некоторое ощущение снижения когнитивных способностей. Утомляемость от умственных задач сильно повысилась. Из необычного и то, что продолжается через полтора месяца после выздоровления, я иногда, когда пишу, пропускаю слова в предложении, и такого точно не было до ковида, а теперь приходится по несколько раз перечитывать. Но потихонечку из этого уже восстанавливаюсь».
Жительница Читы Надина фиксирует сохранившееся сильное ухудшение памяти, хотя переболела более полугода назад:
«У меня абсолютно рассеянное внимание. Я не могу сконцентрироваться на работе своей, не могу выполнять несколько задач одновременно. Переболела я в ноябре. По настоящее время у меня проблемы со вниманием, забывчивость, память очень ухудшилась. И сейчас, я надеюсь, это самое максимальное, а дальше будет лучше. Врачи сами не знают и ничего толкового мне не сказали, кроме того, что пить витамины».
Хотя «мозговой туман» — это не термин, а народное название, у определенного процента переболевших определенное ослабление функции мозга, судя по всему, действительно наблюдается. Согласно свежей статье в The Lancet, в зависимости от тяжести течения болезни потери могут достигать эквивалента от 7 до 3 баллов IQ.
Несмотря на то, что в рамках исследования были протестированы более 80 тысяч человек, скептик скажет, что ученые не могли объективно определить уровень интеллекта до и после болезни. О методиках оценки когнитивных способностей рассказывает научный сотрудник Лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов ВШЭ и директор мастерской «Мозг и психика» проекта «Летняя школа» Елена Рыбина:
«Нет такого, что у тебя какой-то скол когнитивных способностей, где все вместе находится и мы можем как-то едино это измерить. Конечно, нет. Мы говорим про какие-то конкретные конструкты, как правило: это интеллект, память, внимание. И все эти вещи действительно очень сложно измеряемы, потому что, что такое интеллект — не очень понятно. И если наша выборка, допустим, десять человек, то действительно высокие шансы, что мы не сможем просто эти выводы распространить на всю популяцию. О плюс-минус надежности мы можем говорить на очень высоких, очень больших выборках, в которые входит 1000 человек, и в этот момент мы в целом как будто бы нивелируем вот эти индивидуальные различия. Но даже если на уровне тех девяти месяцев, о которых идет речь в статье, не удалось найти каких-то изменений, какое-то восстановление возможно на более широком временном промежутке, потому что нейрогенез — процесс образования новых нейронных клеток мозга — происходит в течение всей жизни, и кажется, что нужно подождать побольше времени и посмотреть».
Наилучший способ защититься от когнитивных последствий коронавируса — это вакцинация. Как указывают собеседники NBC, даже в случае симптоматического течения болезни риск «долгого ковида» для привитых «очень, очень низок». Да и вообще, судачить о мифических долгосрочных побочных эффектах вакцинации можно сколько угодно, а совершенно реальные долгосрочные последствия инфекции — вот они.
При заражении человека коронавирусом со штаммом «Дельта» длительность заболевания COVID-19 увеличивается, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — сказал эксперт.
Тяжесть заболевания, по его словам, будет зависеть от вирусной нагрузки, полученной при заражении, а также состоянием иммунитета при встрече с вирусом. Для защиты от болезни Горелов рекомендовал своевременно пройти вакцинацию.
Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что общее количество стран, в которых обнаружены случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта», выросло до 132.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что невосприимчивость к коронавирусной инфекции — это очень большая редкость. Ее слова приводит РИА Новости.
Однако существуют случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заражается. По словам Поповой, такое происходит не только с COVID-19.
Глава ведомства объяснила, что значительную роль в этом играет генетическая предрасположенность.
«Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни», — сказала она.
Также глава Роспотребнадзора подчеркнула важность здорового образа жизни для иммунной системы.
Доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко в ходе прямого эфира, организованного российским обществом «Знание» назвала способ, позволяющий защитить население от коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятие прошло в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», направленной на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Как объяснила Лысенко, протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов. С появлением новых штаммов контагиозность вируса выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80 процентов населения, заявила врач. В противном случае это грозит появлением нового штамма, против которого вакцины будут неэффективны, предупредила она.
«Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику», — пояснила Лысенко.
Профессор также отметила, что к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний, а периоды, когда она не рекомендована (курс химиотерапии, беременность до 22 недель) конечны.
«Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию — нужно найти для этого правильное окно», — подчеркнула она.
В заключение Лысенко добавила, что время пандемии стало прорывным — российские врачи много нового предлагали, применяли, изучали и публиковали.
«Мы и в моральном смысле многое в ковид поняли — как много значит общаться, видеть родные лица, жить с семьей. Наша привычная возможность двигаться, наше привычное общение — нас этого лишили, и мы поняли, как это было важно. Но всегда важна цена. Мы движемся к неутешительным цифрам по смертности. Цена вопроса очень высока, и к этому нельзя пренебрежительно относиться», — заключила Марьяна Лысенко.