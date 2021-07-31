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В России выявили 23 807 новых случаев коронавируса

Москва24иещё 7
2 часа назад

За последние сутки в России выявили 23 807 новых случая коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 132 (9,0%) из них.

23 807 новых случаев COVID-19 выявили в России
Фото: ТАССТАСС

На Москву пришлось 3 514 случаев, на Санкт-Петербург – 1 915, на Московскую область – 1 592, на Нижегородскую область – 539, на Свердловскую область – 512, на Воронежскую область – 487, на Красноярский край – 471.

Всего в России зарегистрировано 6 265 873 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Орловской области, Москве, Татарстане, Кировской и Тамбовской области.

За последние сутки подтверждено 792 смерти, за все время пандемии в стране умерли 158 563 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 19 771 человек, за все время – 5 608 619.Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.

Общество,Нижегородская Область,Московская Область,Свердловская Область,Санкт-Петербург,Москва,Россия,
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