23 807 новых случаев COVID-19 выявили в России

За последние сутки в России выявили 23 807 новых случая коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 132 (9,0%) из них.

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На Москву пришлось 3 514 случаев, на Санкт-Петербург – 1 915, на Московскую область – 1 592, на Нижегородскую область – 539, на Свердловскую область – 512, на Воронежскую область – 487, на Красноярский край – 471.

Всего в России зарегистрировано 6 265 873 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Орловской области, Москве, Татарстане, Кировской и Тамбовской области.