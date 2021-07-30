Пока вы спали: Киев формирует против Москвы «пятую колонну»

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Киев формирует против Москвы «пятую колонну»

Глава правления киевского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко заявил, что живущих на российской территории украинцев нужно привлекать к шпионской деятельности и поддерживать с их помощью протестную повестку внутри страны «для того, чтобы Россия перестала существовать». Об этом пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что Жовниренко просто озвучил то, чем украинская власть на официальном уровне достаточно давно и системно занимается, пытаясь сформировать внутри России «пятую колонну».

Эксперты дали советы попавшимся на уловки мошенников россиянам

Эксперты по кибербезопасности отметили резкий рост фишинговых страниц, копирующих сайты известных банков. А ЦБ в первом квартале 2021 года инициировал блокировку свыше тысячи сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан, пишут «Известия».

Если транзакция на фишинговом сайте уже проведена, эксперты советуют сделать скриншоты и заверить их у нотариуса. В случае, если мошенник известен, можно подать иск о возврате неосновательного обогащения. Также, если реквизиты карты стали известны преступникам, то ее нужно заблокировать, а транзакцию попробовать остановить, обратившись в банк, отмечают они.

Россияне избавляются от дорогих машин

По данным аналитиков «Авито Авто», продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли в России на 56% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия».

Участники рынка объясняют увеличение продаж подержанных премиальных автомобилей решением россиян избавиться от кредитов на эти машины, а также резким ростом цен и желанием заработать.

Коронавирус влияет на туристический поток

Ростуризм рассчитывает на выход внутреннего туристического потока на докризисный уровень уже в этом году. Однако участники рынка отмечают резкое падение бронирования туров в августе по сравнению с июнем и настроены пессимистично, сообщает «Коммерсант».

При этом представители туротрасли считают, что на решение россиян отказаться от туров влияют как введенные властями Краснодарского края ограничения на заселение в отели и наводнения на юге страны, так и рост заболеваемости коронавирусом.

Эксперт: ЕС толкает Сербию к России и Китаю

Сербия ждет ответа от Европейского союза на свою заявку о вступлении с 2012 года. Однако положительного решения вопроса пока нет и главная причина здесь – Косово. Об этом на страницах Modern Diplomacy заявил итальянский эксперт Джанкарло Валори.