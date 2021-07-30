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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах

Мария Иванова
57 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах города. Об этом сообщается на сайте главы города.

Мэр подчеркнул, что носить маски в общественных местах все еще необходимо. Масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев коронавируса не сократится до минимума.

Собянин отметил, что решил смягчить ограничительные меры на фоне «существенного улучшения» ситуации с коронавирусом.

По словам Собянина, благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам количество новых случаев ковида в Москве снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза к пиковым значениям июня.

Мэр призвал всех, кто еще не сделал прививку, не откладывать это решение.

С 19 июля в московских ресторанах и на развлекательных мероприятиях перестали требовать QR-коды.

Собянин отмечал, что QR-коды выполнили свою задачу: большинство московских компаний вакцинировали 60 процентов сотрудников.

Эксперт объяснил, когда штраф за отсутствие маски будет незаконным

Общество,Видео,Сергей Собянин,Москва,
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