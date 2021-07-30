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Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

RT на русскомиещё 1
35 минут назад

Говорить о завершении третьей волны пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге преждевременно, но наметилась положительная тенденция. Такое мнение в эфире «78» выразил губернатор города Александр Беглов.

Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге
Фото: ReutersReuters

«Я бы не стал говорить, что третья волна завершилась», — цитирует РИА Новости Беглова.

По его словам, «есть положительные факторы, которые требуют определённых мер, соблюдения определённых правил, установленных Роспотребнадзором».

Как отметил губернатор Петербурга, улучшение эпидемиологической ситуации обусловлено достаточно высокими темпами вакцинации.

Ранее стало известно, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже свыше 1 млн человек в Петербурге.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, сколько взрослых в городе имеют иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество,Александр Беглов,Роспотребнадзор,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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