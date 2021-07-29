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Ахеджакова раскрыла причину жалоб на «Современник»

Вероника Полынина
1 час назад

Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала информацию о начале проверки Следственным комитетом РФ спектакля «Первый хлеб» театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов.

Ахеджакова раскрыла причину жалоб на «Современник»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению актрисы, скандал с обвинениями в адрес театра устроили противники назначения Виктора Рыжакова главным режиссером «Современника».

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия. Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра «Современник», - сказала она РБК.

Ахеджакова добавила, что подобная ситуация уже была в «Театре.doc», и назвала действия провокаторов терроризмом.

По словам актрисы, у ее героини в «Первом хлебе» «нет ни слова мата и не было», пьеса идет в четырех городах, и «никто не замечал».

Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», увидев в нем оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку постановки.

Общество,Лия Ахеджакова,Виктор Рыжаков,Александр Бастрыкин,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,СКР,Россия,
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