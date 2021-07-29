Бастрыкин поручил проверить постановку в "Современнике"

"В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СК.

В ведомстве пояснили, что негативная реакция общественности была вызвана тем, что в одном из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению некоторых представителей общественности, ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.