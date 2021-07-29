В РПЦ рассказали, что Петр Мамонов предчувствовал свою смерть

"И реакции у него были такие непосредственные, искренние. Принято говорить, что это редкость, но это действительно редкость, правда же. Сразу вот камеру включили, мы "хоп", и вошли в роль. Вот я галстук надел, и вот я председатель Синодального отдела. У него этого не было совсем", - заключил он.