В РПЦ рассказали, что Петр Мамонов предчувствовал свою смерть

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ, телеведущий Владимир Легойда в эфире радио Baltkom рассказал, что актер Петр Мамонов мог предчувствовать свою смерть. В 2021 году Легойда успел записать для телеканала "Спас" передачу "Парсуна Петра Мамонова".
По словам журналиста, программа была его знакомством с артистом, который сразу откликнулся на предложение.
"У него, видимо, было какое-то предчувствие – он перед своим уходом дал несколько больших интервью. Это не только "Парсуна" была, было интервью и на Первом канале, и у Ксении Собчак. И было видно, что он себя отдает", - цитирует Легойду Mixnews.
По словам Легойды, Мамонов был человеком, лишенным лукавства.
"И реакции у него были такие непосредственные, искренние. Принято говорить, что это редкость, но это действительно редкость, правда же. Сразу вот камеру включили, мы "хоп", и вошли в роль. Вот я галстук надел, и вот я председатель Синодального отдела. У него этого не было совсем", - заключил он.
Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от последствий коронавирусной инфекции. 18 июля он был похоронен в Подмосковье. Ранее байкер Хирург также рассказывал о предчувствии смерти Мамонова