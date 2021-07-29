В России с 1 августа вступит в силу ряд новых законов. Их список опубликован на сайте Госдумы.

В России появится налоговый вычет на занятия спортом. Он будет применяться к налогоплатильщикам с 1 января 2022 года. Его сумма вместе с другими социальными вычетами не может составлять больше 120 тысяч рублей в год.

«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым», — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В силу также вступят новые правила оформления ОСАГО —водителям не нужно будет предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.