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Россиянам рассказали о вступающих в силу в августе новых законах

Lenta.ru
47 минут назад

В России с 1 августа вступит в силу ряд новых законов. Их список опубликован на сайте Госдумы.

В России появится налоговый вычет на занятия спортом. Он будет применяться к налогоплатильщикам с 1 января 2022 года. Его сумма вместе с другими социальными вычетами не может составлять больше 120 тысяч рублей в год.

«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым», — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В силу также вступят новые правила оформления ОСАГО —водителям не нужно будет предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.

С 1 августа те, кто участвовал в программе «Дальневосточный гектар» и успешно освоил землю, которую оформил в аренду или купил, смогут взять дополнительный участок.

Общество,Видео,Вячеслав Володин,Госдума,Россия,
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